SANGIOVANNESE. Fumanti e il Foligno:: "Squadra tosta, ma siamo in fiducia»

Il centrale difensivo Gabriele Fumanti sprona i suoi a dare un qualcosa in più rispetto alle ultime due partite per cercare di portare via punti pesanti dal sempre ostico terreno di Foligno. "Un po’ di rammarico c’è per non aver vinto uno dei due scontri diretti, possiamo e dobbiamo dare assolutamente di più perché l’organico è composto da validi calciatori che già in altre occasioni, nel girone di andata, hanno dimostrato il proprio valore. E domenica potrebbe essere l’occasione giusta per riprendere il cammino che conta in classifica".

La Fulgens quarta forza del campionato è squadra però temibile soprattutto nel reparto avanzato: "Secondo me stanno facendo un campionato anche oltre le aspettative, sono un organico compatto e soprattutto davanti c’è un tridente che complessivamente ha messo a segno ben 20 reti. Servirà una prestazione importante. Servirà uno sforzo in più contro un avversario del genere per tornare a casa con qualcosa di importante".

La Sangiovannese, intanto, si è confermata in testa alla speciale classifica per l’impiego dei giovani e se riuscisse a confermare questa posizione porterebbe, in caso di salvezza, ben 50 mila euro nelle proprie tasche.

Mas. Bag.