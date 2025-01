Serie D. Ricorso Cittadella: esito atteso in giornata

Attesa per oggi la sentenza della Corte d’Appello Federale sul doppio ricorso presentato dalla Cittadella dopo la gara di Piacenza. Il club biancazzurro, dopo la pronuncia in primo grado del Giudice Sportivo della Lnd, ha chiesto sia che vengano annullate le 2 giornate di squalifica comminate a Boccaccini sia che venga riconosciuto da parte dell’arbitro l’errore tecnico dello scambio di persona sull’espulsione del centrale difensivo con conseguente ripetizione della gara. Assistita dall’avvocato Mattia Grassani di Bologna, la Cittadella ha già comunque annunciato che in caso di esito avverso andrà di fronte al Coni per il terzo grado.

Stadio. Intanto l’attenzione per la squadra di mister Gori (squalificato per una giornata) è concentrata sulla gara di domenica contro la Pistoiese che si giocherà a San Damaso. Dalla cittadina toscana sono infatti attesi al seguito meno di un centinaio di tifosi che possono essere ospitati nel settore ospiti del campo ’Allegretti’ che ha una capienza di 200 tifosi. La società ha invece già ’attenzionato’ la questura di Modena e anche il Modena calcio in previsione dell’arrivo a fine del girone di ritorno del Ravenna il cui seguito invece sarà certamente superiore. Per la sfida coi giallorossi di giovedì 17 aprile (turno pre pasquale) il mirino è infatti sullo stadio ’Braglia’ come era accaduto al debutto col Piacenza.

Dal campo. Per mister Gori i problemi maggiori sono in difesa, dove Aldrovandi è ko e al momento Boccaccini è squalificato come Serra mentre ci sono da valutare le condizioni di Minel Sabotic, che all’ultimo aveva dato forfeit a Piacenza per un problema muscolare. Sull’ex Lentigione si deciderà all’ultimo per non rischiare, ma ad oggi gli unici due centrali rimasti sono Mora e Fort, col possibile passaggio dunque di nuovo alla linea a quattro.

d.s.