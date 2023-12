Calcio a 5 Serie C1: Città di Massa al giro di boa. Quarto con 28 punti. Barsotti: "Soddisfatti di quanto fatto finora»

Il Città di Massa ha chiuso il girone d’andata del campionato regionale di serie C1 di calcio a 5 al quarto posto della classifica con 28 punti. A fare un commento su questa prima parte di stagione è la vice presidente Giulia Barsotti (nella foto). "Non possiamo che essere soddisfatti di quanto fatto finora – spiega la dirigente bianconera –. Siamo dentro la zona playoff e abbiamo la seconda miglior difesa del campionato con 26 gol presi, solo uno in più della capolista. Possiamo vantare, inoltre, un nostro giocatore nella top ten dei marcatori. Si tratta di Mattia Donati che ha messo a segno 14 reti. Il viatico è buono ma sappiamo che la strada è ancora lunga e molte sono le cose da migliorare. Il primo obiettivo era quello di creare un gruppo che quando scende in campo lotta fino all’ultimo secondo e che dove non riesce ad arrivare con le gambe ci arriva con il cuore. Quello possiamo dire che è stato centrato perché sotto il profilo dell’impegno i ragazzi sono stati sempre encomiabili. Speriamo di poter recuperare in fretta tutti gli assenti per infortunio per poter ripartire al meglio nel girone di ritorno e continuare a giocare a testa alta tutte le partite per divertirci e far divertire tutti i nostri affezionati tifosi che ci seguono costantemente al palazzetto".

Gianluca Bondielli