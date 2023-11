Calcio a 5 Serie C1. Città di Massa, peccato. Un pari che sta stretto

FUTSAL TORRITA

3

CITTA DI MASSA

3

FUTSAL TORRITA: Rossi, Dedja, Vannuzzi, Pinto, Mainò, Derzaj N., Guerra, Dainez, Cassioli, Pellegrino, Derzaj A., Chechu. All. Busato.

CITTÀ DI MASSA: Dodaro, Barsotti, Ricci, Michelotti, Laaribi, Ivan, Donati, Carducci, Bedini, Baracca. All. De Angeli.

Arbitri: Bertocchi e Dragone di Firenze.

Marcatori: Chechu (T), Cassioli (T), Dainez (T), Bedini 2 (M), Donati (M).

TORRITA DI SIENA – E’ un pareggio che può accontentare il Città di Massa soltanto a metà, quello conquistato al Palasport di Piazza Falcone nell’11° turno del campionato di Serie C1 di calcio a 5. Contro un avversario importante gli apuani allenati da Cesare De Angeli hanno condotto la gara sempre in testa venendo raggiunti soltanto all’ultimo tuffo. Il commento post partita è affidato alle parole di Giacomo Barsotti: "E’ stata una partita difficile contro una squadra ben organizzata. Ci siamo fatti trovare subito pronti portandoci in vantaggio di due reti a zero. Abbiamo chiuso bene gli spazi e lottato su ogni palla ma la bravura dei padroni di casa si è fatta sentire e sono riusciti ad agguantare il pareggio".

Il finale è stato al cardiopalma: il Città si è riportato sopra di un gol a un minuto dalla fine. Sembrava fatta ma il Futsal Torrita ha ritrovato di nuovo il pari proprio sull’ultima azione utile. "Peccato per il risultato – dice ancora Barsotti – ma usciamo orgogliosi dal campo perché abbiamo disputato una grande prova. Pensiamo che si tratti di un punto guadagnato e non di due persi".

Classifica: 26 Monsummano (10 gare); 25 Versilia (9); 18 Futsal Torrita (8) e Città di Massa (10); 17 Alberino (9); 16 San Giovanni (10); 15 Tau Futsal (9); 12 Ibs Le Crete (9); 10 Virtus Poggibonsi (10); 8 Deportivo Chiesanuova (9); 8 Verag Villaggio (9); 7 La 10 Livorno (9);5 Firenze C5 (9) e Five To Five (9); 2 GF Rione C5 (9).

Gian. Bond.