Calcio a 5: serie C1. Esordio vincente per il Città di Massa con il Monsummano

CITTA’ DI MASSA

6

MONSUMMANO

4

CITTÀ DI MASSA: Salvatori, Velardi; Russo, Zoppi, Del Freo, Ivan, Mainolfi, Marchi, Mosti, Ricci, Verduci, Menchini. All. Fortini–Fialdini.

MONSUMMANO: Di Maria, Panattoni; Caviglia, Baldecchi T., Doni, Luciano P., Modesti, Cervellati, Pacini, Petroni, Baldecchi F., Pasquariello. All. Zudetich.

Arbitri: Oragani di Firenze e Stasi di Empoli; crono Bastogi di Livorno.

Marcatori: Del Freo (C) 3, Ivan (C), Menchini (C), Verduci (C), Doni (M), Pacini(M), Baldecchi (M), Petroni (M).

MASSA – Buona la prima per il Città di Massa che ha vinto all’esordio nel campionato di serie C1, ma la sfida col Monsummano è stata molto equilibrata e si è risolta soltanto negli ultimi minuti. Gli ospiti hanno messo in seria difficoltà i ragazzi della coppia Fialdini-Fortini che sono andati al riposo sotto di un gol (1-2). Nella ripresa è proseguita la girandola di capovolgimenti di fronte, anche nel risultato. Il Città di Massa l’ha ribaltata sul 3-2 ma è finito sotto 4-3. A metà tempo è pervenuto al pareggio e a 3’ dalla fine ha trovato il gol del nuovo vantaggio; poi anche la rete del 6-4 finale, arrivata a porta vuota coi rivali col portiere di movimento, quasi sul fischio della sirena. Tripletta per Samuele Del Freo (nella foto).