Calcio a 5 -Serie C1. Verag Villaggio è salva. Chiude al decimo posto

Il campionato di serie C1 2023/24 va in archivio, almeno per quanto riguarda la regular season e l’unica squadra pratese al via, la Verag Villaggio, che ha chiuso al decimo posto, appena fuori dalla zona playout. Trenta i punti ottenuti durante la stagione dai pratesi, soli 3 in più rispetto alla zona pericolosa e nessuno nell’ultima giornata, nella quale sono stati sconfitti (1-9) dal Tau Futsal. Gli altri verdetti: Versilia promossa in serie B nazionale, nella semifinale dei playoff si scontreranno Monsummano e San Giovanni che se la dovranno vedere col Futsal Torrita, secondo, in finale; playout fra Deportivo Chiesanuova e Five To Five, retrocesse in C2 Firenze (per effetto della forbice) e GF Rione. In serie C2 l’ultima di regular season si giocherà stasera ma dopo la scorsa giornata le speranze di raggiungere il primo posto da parte della Timec Prato si sono attenuate. Con il pareggio (3-3) col Limite e Capraia, i pratesi sono scivolati a meno tre dalla capolista Atletico Fucecchio. Stasera determinanti queste sfide: Timec-Quartotempo Firenze e Atletico Fucecchio-Midland. Restano in zona playoff le altre pratesi No Sense e Atletico 2001. Completa il quadro dei risultati l’altro derby La Querce-Chiesanuova 8-2. Stasera il girone B si chiude così: No Sense-Alfieri Campi, Laurenziana-Atletico 2001, Olimpia Pistoiese-La Querce, Chiesanuova-Limite e Capraia e Folgor Calenzano-San Giusto.

M.M.