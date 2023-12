Calcio a 5 Serie C2: battuta la Toringhese. Futsal Massa, successo prezioso. Sempre quarto in zona playoff

FUTSAL MASSA

4

TORINGHESE

1

FUTSAL MASSA: Fubiani, Bertipagani, Vignali, Gazzoli, Mussi, Mosti N., Tognini, Rava, Puglione, Marchi, Sarno, Fruzzetti. All. Aliboni.

TORINGHESE: Tortelli, Lucania, Panella, Debdoubi N., Debdoubi L., Trotta, Huryk, Pisani, Parenti, Gregori. All. Tognocchi.

Arbitro: Della Latta di Viareggio.

Marcatori: Fruzzetti (M), Rava (M), Debdoubi N. (T), Mussi (M), Sarno (M).

MASSA – Prezioso successo interno in serie C2 per il Futsal Massa che gli consente di rimanere in zona playoff in scia alle prime della classe. I bianconeri del tecnico Giacomo Aliboni hanno avuto ragione della Toringhese (4-1) andando in gol con Fruzzetti, Rava, Mussi e Sarno. Il Futsal Massa adesso riposerà nell’ultimo turno di andata ma per completarlo deve disputare il recupero dell’8ª giornata in casa contro il Montalbano Cecina.

Classifica: 32 punti Lucchese; 28 San Frediano e Viareggio; 25 Cus Pisa e Futsal Massa; 23 Md United; 20 Massarosa; 19 Quattrostrade; 14 Montalbano Cecina; 13 Toringhese; 11 Secur Job; 8 Atletico Viareggio; 7 Scintilla; 4 Giovani Granata; 3 Elba 97.