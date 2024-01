Calcio a 5 Serie C2 regionale. Solo un pareggio per il Futsal Massa. Gara da... ottovolante

FUTSAL MASSA

5

MONTALBANO CECINA

5

FUTSAL MASSA: Russo, Bertipagani, Vignali, Gazzoli, Mussi, Mosti, Francini, Puglione, Marchi, Sarno. All. Aliboni.

MONTALBANO CECINA: Malucchi, Brogi, Fagni, Pierucci, Lilla, Bonari, Michelotti, Braglia, Ballanti. All. Malucchi.

Arbitro: Gambino di Livorno.

Marcatori: Mussi 2 (F), Vignali (F), Puglione (F), Gazzoli (F), Lilla 3 (M), Braglia 2 (M).

MASSA – Non è andato oltre il pareggio il Futsal Massa nel recupero dell’8ª giornata del campionato regionale di Serie C2 che non si era giocato a novembre per l’alluvione. Il punto va stretto ai bianconeri che conducevano per 5-3 a due minuti dalla fine e già pregustavano il successo che li avrebbe rilanciati al 4° posto della classifica. La squadra di Giacomo Aliboni, però, non è riuscita a concretizzare le occasioni create per allungare le distanze e nel contempo si è un po’ ’accontentata’ limitandosi a difendere il risultato. Qualche errore e un calo di concentrazione dei massesi hanno fatto sì che il Montalbano riuscisse nell’insperata rimonta. A dire il vero anche l’approccio al match non era stato dei migliori da parte degli apuani che si erano ritrovati inopinatamente sotto per 3-0. La reazione, però, è stata immediata. Pervenuti al pareggio prima dell’intervallo grazie alle marcature di Vignali, Gazzoli e Mussi, nella ripresa il Futsal ha ribaltato il match con i gol di Puglione e ancora Mussi. Nel finale il mezzo ’suicidio’ calcistico. "E’ un risultato che lascia un po’ di amaro in bocca – dice il patron Giovanni Mosti – ma che deve insegnarci per il futuro a non commettere questi errori".

Gian. Bond.