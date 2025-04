Calcio a 5. Tre sconfitte per le formazioni locali

Ultimo turno avaro di soddisfazioni nel calcio a 5 regionale per le tre formazioni del circondario, tutte sconfitte. Partiamo dalla penultima giornata di C1, dove a salvezza acquisita e senza più obiettivi a portata di mano la Vigor cade 3-2 in casa contro la seconda forza del campionato Cus Pisa mentre l’Atletico si arrende 8-5 a Livorno con La 10, penultima in classifica. I ragazzi di Giovanneschi escono comunque a testa alta essendo andati due volte in vantaggio con Montanelli ed un autorete e aver sprecato tanto. I ‘colchoneros’, sempre costretti a rincorrere, tornano due volte in partita sul 3-2 nel primo tempo e sul 5-4 in avvio di ripresa, con i gol di Brogi, Zito, Frediani e Brancati. Il portiere labronico abbassa poi la saracinesca con capitan Frediani che segnerà la quinta rete fucecchiese a risultato ormai compromesso (8-4). Nel girone C di Serie C2, invece, il Limite e Capraia di coach Gargelli crolla 5-0 a Pontassieve sotto i colpi della terza in classifica e deve ancora conquistarsi gli ultimi punti necessari alla permanenza in categoria.