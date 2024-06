Calcio a 5 Uisp. Torneo al Lokomotiv. Battuto il Premilcuore

Il Lokomotiv Forlì si è aggiudicato il campionato Uisp di calcio a cinque disputato sui rinnovati campi dell’impianto Corner di Villanova. Nella finale del campionato il quintetto, che fa parte del gruppo Enterprise, si è imposto per 5-3 sul Premilcuore, grazie alla doppietta di Simone Rainone, premiato quale miglior giocatore dell’ultimo atto del campionato assieme al portiere avversario Alex Freddi. Le reti del Lokomotiv sono state messe a segno da Abdelghani Essoubki, Marco Rainone e Pasquale Gadaleta. Per il Premilcuore sono andati in gol Lorenzo Petrini, Giacomo Chiadini e Simone Turchi.

Per il quintetto di mister Endri Dopi e del presidente Stefano Casadei, si tratta della seconda vittoria consecutiva nel campionato Uisp, al quale hanno partecipato 20 club. Nelle semifinali il Lokomotiv, che si era aggiudicato la regular season, aveva avuto la meglio del Bosi Snc per 7-6, mentre il Premilcuore aveva battuto per 4-2 la Juventus FC.

Capocannoniere del campionato Matteo Ossani del Fusion Faenza, con la bellezza di 96 reti, davanti ad Antonio Vespoli (Bosi Snc) a quota 59 e a Marco Rainone (37). Nella finale di consolazione dei playout successo per Si Sayan che ha superato il Castel Raniero per 5-3.