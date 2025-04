Calcio a 5. Ultima giornata per le due fucecchiesi

Ultima stagionale stasera per le due compagini di Fucecchio impegnate nella Serie C1 regionale. La Vigor chiude il suo campionato a Massa, con l’obiettivo di difendere almeno il quinto posto sebbene ormai non consenta più l’accesso ai play-off per il divario troppo ampio dal secondo posto. Ben più alte, invece, le motivazioni dei padroni di casa che hanno bisogno di punti per mettere al sicuro la slavezza. All’andata finì 8-4 per la Vigor.

L’Atletico ospiterà invece il Monsummano. La banda di coach Perretta ha già festeggiato la permanenza in categoria al suo primo storico campionato sul massimo palcoscenico regionale, ma vuol salutare il proprio pubblico con un altro risultato importante, dopo il 5-2 dell’andata. Il Monsummano, sebbene ormai costretto ai play-out per salvarsi, può ancora aspirare ad entrare nella griglia degli spareggi con una posizione migliore.

Infine, nel girone C di Serie C2 altra sfida assai complicata per il Limite e Capraia, che nella penultima giornata riceve la capolista Midland, che a Firenze si impose con un sonoro 8-0.