Calcio a 5. Vigor, con il Tau trasferta da non fallire

Altro scontro diretto ad alta quota per l’Atletico Fucecchio, che dopo il Remole stasera affronterà i senesi dell’Alberino (fischio d’inizio alle 22.15 al palasport di Fucecchio). Gli ospiti sono infatti quinti in classifica ad appena tre lunghezze di ritardo dai ragazzi di coach Perretta, che all’andata uscirono indenni dalla Tensostruttura Lambardi di San Marco (3-3 il finale).

Nella stessa sedicesima giornata del campionato di Serie C1, trasferta da non fallire per la Vigor Fucecchio che sarà di scena alle 21.30 ad Orentano contro il fanalino di coda Sporting Tau Altopascio. Nei due precedenti stagionali disputati a Fucecchio ha sempre vinto la squadra di Poli, che oltre al 6-1 dell’andata vanta anche un 5-3 nel primo turno di Coppa Toscana.

Nel girone C di Serie C2, invece, il Limite e Capraia torna al Cecchi di Limite sull’Arno per ricevere stasera alle 21.30 il Play League Mgs. Un incontro importante per la corsa salvezza dei giallorossi dato che i fiorentini li precedono di un solo punto e fuori casa hanno finora raccolto soltanto un pareggio.