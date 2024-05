Calcio a 7, al via domani sera la kermesse aperta a giocatori con ricavato devoluto in beneficenza. ’Torneo del Sorriso’, solidarietà in campo a Nave

Come ormai tradizione delle sere d’estate a Nave si abbina il calcio alla solidarietà. Al centro sportivo del quartiere sarzanese di gioca il ’Torneo del Sorriso’, manifestazione di calcio a sette aperto a tutti i giocatori compresi i tesserati Figc. Il ricavato della rassegna andrà alle associazioni Agbalt e il Sorriso di Andrea, entrambe impegnate nel sostegno dei bambini affetti da malattie oncologiche. In particolare Agbalt offre assistenza e alloggio alle famiglie che hanno in cura i propri figli a Pisa, il Sorriso di Andrea ha lo scopo di realizzare i desideri e i sogni dei bambini oncologici. Il torneo inizia domani, giovedì, e nel corso della lunga kermesse verranno organizzate anche cene per contribuire alla raccolta di fondi organizzate in collaborazione con Arci Nave.

Sono iscritte 14 formazioni. Girone A : All Star Gran Caffè, Calcio Nave, Norcineria Armando e Alta Street. Girone B: Bagno San Marco,Gioielleria Muraglia, Gran Caffè Sarzanese, Impresa edile La Placa. Girone C : Carbonitalia, Gino Hair Salon e Lupolucio Gang. Girone D : Autocarrozzeria Gianfranceschi 2.0, Piazzetta Tim, Sasteo F.C.

La gara di esordio del torneo in programma domani alle 21 è tra All Star Gran Caffè-Norcineria Armando a seguire Alta Street-Calcio Nave. Invece venerdì in campo il girone B: Gioielleria Muraglia-Impresa Edile La Placa; Gran Caffè Sarzanese- Bagno san Marco