Calcio a 7, l’attaccante del Forlì ha colpito una traversa nello sfortunato debutto col Giappone. Trombetta in Kings League: subito spareggio

Debutto amaro per Michele Trombetta, neo acquisto del Forlì, nella Kings World Cup Nations, format di calcio a 7 ideato da Gerard Piqué (ex stella del Barcellona nonché campione d’Europa e del mondo con la Spagna) e dallo streamer iberico Ibai Llanos. Al Centro Sportivo ‘Vismara’ di Milano, infatti, la selezione ‘Azzurra Kings’, orfana di capitan Leonardo Bonucci ed Emiliano Viviano, è stata battuta 3-1 dal Giappone nel round 1.

Trombetta ha colpito una traversa e tenuto costantemente impegnata la retroguardia nipponica, ma non ha segnato. I samurai hanno sbloccato la contesa al 13’ con Nakamura, poi lo spettacolare portiere Fukaya – in versione Ed Warner del celeberrimo cartoon ‘Holly e Benji’ – ha raddoppiato con un prodigioso rinvio dalla propria area. Italia a trazione anteriore nella ripresa – dentro anche ‘Ciccio’ Caputo –, ma c’è voluto un rigore, trasformato dal glaciale Blur, per dare l’illusione di riaprirla. Al 37’, infatti, il Giappone ha chiuso le ostilità con Agàta.

Oggi gli azzurri scendono nuovamente in campo (ore 17) al Centro Sportivo ‘Vismara’ per vedersela contro la Spagna – a sua volta uscita sconfitta (4-2) dall’incrocio con l’Argentina: si tratta del round 2, categoria ‘losers’ (perdenti). Chi vince stacca il pass per la ‘Last chance’, chi perde va a casa. Qualora l’Italia dovesse soccombere anche alle ‘furie rosse’, dunque, Trombetta potrebbe essere disponibile domenica per la trasferta del Forlì a San Mauro.

m. l.