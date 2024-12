Calcio a 7 Msp. Coppa di Lega al via. Ecco tutti i risultati

Disputata la prima giornata della Coppa di Lega di serie A di calcio a 7 targato Msp. Si parte dal girone A dove in vetta troviamo due formazioni: il Beyfin vincente all’esordio per 9-3 ai danni del Somos Estos, e i Real Colizzati grazie all’affermazione per 5-3 al cospetto dell’All Beck’s. Passando al girone B di Coppa, parte col piede giusto il Soccer Guglia con il 6-1 tennistico contro il Chelsea.

In vetta assieme alla Guglia troviamo anche i Fedelissimi che a loro volta si impongono 6-3 sull’Hellas. Il quadro della Coppa di Lega di serie A si chiude con il girone C. Scatto in vetta subito per il Real Pavo che non trova difficoltà nel superare 7-4 il Mezzana Club.

Più equilibrata invece l’affermazione dell’Hlb, capace di imporsi 5-3 sul Manchester. Giocata anche la prima giornata della Coppa di Lega di calcio a 7 Msp di serie B. In questo caso nel girone A vanno subito in vetta i Realmentescarsi, 4-1 sull’Abn, e lo Sporting Perù che soffre contro il Fortis Frescone ma alla fine riesce a spuntarla di misura per 2-1.

Nel gruppo B al comando c’è il Culligan vincente con un netto 5-2 sul Miaf, in attesa del risultato della sfida fra Desturbo e Hamerica’s Galacticos. Nel raggruppamento C, sprint del Novachiesa col 7-1 rifilato al Calciopoli. A tenere il ritmo della capolista sono I Gorilli che si impongono all’esordio con un 6-3 tennistico sull’Ns Rangers.

Infine la Coppa di Lega Msp di serie C. Nel girone A comandano Real Dumanez e Sbancatore vincenti rispettivamente su Cantera Max e Prato Ecologia. Nel gruppo B al vertice troviamo Fgm e Real Baugiano, vincenti su I Ragazzi del Vivaio e sulla Rocca Calcio, nel C primato per Bogotà e Nuova San Giorgio che superano Panchester United e Invictus.