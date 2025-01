Calcio a 7, può aggregarsi ai compagni già domani a San Mauro. Trombetta, l’avventura azzurra è già finita

È già finita la Kings World Cup Nations per l’Italia di Michele Trombetta, neo acquisto del Forlì. Dopo la sconfitta al debutto contro il Giappone, l’Azzurra Kings’ si è arresa anche alla Spagna, vittoriosa 8-5 e, dunque, qualificata alla ‘Last chance’. Grande delusione al centro sportivo ‘Vismara’ di Milano, che era gremito in ogni ordine di posto. Mauro Micheli ha schierato il ‘settebello’ migliore, con Viviano tra i pali, Bonucci capitano e ‘Ciccio’ Caputo di punta, ma dopo 4’ l’Italia è già sotto di due gol: gran mattatore Guti, lesto a sfruttare prima uno shoot-out, poi una paperissima dell’arrugginito Viviano. Trombetta (in ombra) prova a suonare la carica, ma la sua spizzata di testa non ha inquadrato il bersaglio. Al 18’ le ‘furie rosse’ triplicano (Eric Buyer) e dilagano (Vidal e ancora Guti per il 5-0). Al tramonto del primo tempo accorcia Rossi. Nella ripresa la ‘Roja’ va sul 6-1 con Santos: 6-1. L’Italia, però, apparecchia la rimonta (rigore di Blur e rasoiata a fil di palo di Rossi, 6-3). Proprio Trombetta ha sprecato malamente uno shoot-out, salvo però servire l’assist per il 6-5 la tripletta di Rossi: negli ultimi due minuti il gol vale doppio. La Spagna soffre, ma in pieno recupero, sugli sviluppi di una ripartenza mortifera, Espinosa dice adios agli azzurri.

La prematura eliminazione dell’Italia dalla Kings World Cup Nations consentirà, dunque, a Michele Trombetta di essere a disposizione, almeno in teoria, domani per la trasferta del Forlì in quel di San Mauro.

Marco Lombardi