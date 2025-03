Calcio a 7. Torneo di S. Giuseppe nel segno dell’amicizia

Un torneo che ha voluto celebrare amicizia e l’importanza dello sport come strumento educativo e terapeutico. Si è svolta a La Pianta 310 Foodball club la prima edizione del ‘Torneo San Giuseppe - Golfo dei Poeti’, quadrangolare di calcio a 7 organizzato dalla onlus Carioca, in occasione della festa del patrono. La kermesse ha visto quali protagoniste tre realtà seguite dai servizi di salute mentale, Carioca La Spezia, Atletico Peschiera Genova, Voltri, a cui si è aggiunta la squadra di Caritas La Spezia. L’evento si è giocato al centro sportivo della Pianta, da anni punto di riferimento per sport, inclusione e comunità. Grande equilibrio e partecipazione nelle due semifinali: i Carioca La Spezia hanno avuto la meglio sulla Caritas ai calci di rigore, dopo un altalenante 5-5 nei tempi regolamentari. Nell’altra semifinale è l’Atletico Peschiera a superare Voltri, in una sfida altrettanto combattuta e terminata sempre coi tiri dal dischetto, dopo il 6-6 parziale. A seguire le finali. In quella per il terzo posto è Caritas ad imporsi sul Voltri per 11-3, mentre nella finalissima l’Atletico Peschiera ha conquistato il titolo battendo i Carioca 11-4, dopo una prima parte di gara molto equilibrata.

Al termine della manifestazione si è svolto anche un momento conviviale con il tradizionale ‘terzo tempo’, durante il quale è stato offerto un buffet a tutti i partecipanti, grazie all’ospitalità dell’organizzazione. Sono stati consegnati anche diversi premi individuali: miglior portiere alla squadra di casa Carioca La Spezia, marcatore ad un atleta del Voltri, miglior giocatore ad un componente dell’Atletico Peschiera. Coppa fair play alla Caritas La Spezia, per spirito sportivo la correttezza dimostrati in campo. "Un ringraziamento speciale va alla Uisp che ha fornito le coppe – dicono i promotori del Carioca – all’arbitro dei match, a La Pianta 310 Foodball Club per l’ospitalità: il nostro gruppo si allena proprio su questi campi ogni martedì in un contesto sportivo e umano che va oltre il semplice gioco del calcio".

Marco Magi