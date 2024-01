Calcio a cinque. Il Russi chiude l’andata con Roma

Una gara fondamentale, l’ultima di andata del campionato di serie A2 di futsal, quella di oggi (inizio alle ore 16) al PalaValli per il Russi che affronta l’History Roma 3Z, formazione che precede di 1 punto in classifica i ravennati. La formazione romana è reduce dalla sconfitta per 5-1 nel recupero col Prato. "Ma i toscani adesso – spiega il tecnico del Russi, Simone Bottacini – con il mercato che hanno effettuato sono una squadra davvero temibile. Per noi, questa con History Roma è una partita molto delicata e difficile perché è in programma dopo le vacanze: non è facile rimettersi subito in linea e in assetto. Ci aiuta sicuramente tanto giocarla in casa perché dobbiamo ottenere assolutamente i 3 punti". Serie A2, girone B (11ª giornata): Dozzese-Prato, Ternana-Buldog, R. Emilia-P. Picena e Russi-H. Roma (ore 16); R. Fabrica-Grosseto (ore 17). Riposa: Bfc. Classifica: Ternana 22, Dozzese 19; Bfc, P. Picena, R. Emilia 17; H. Roma, Grosseto 10; Russi, Prato 9; R. Fabrica 7; Buldog 6.

u.b.