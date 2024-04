Calcio a cinque. L’Emilia Futsal vuole la semifinale

Ultima casalinga per il Modena Cavezzo, già salvo da un mese, che nella penultima giornata di A2 Elite riceve alle 16 il Saints Pagnano. Per coach Sapinho, al cui posto come anticipato tornerà Nunzio Checa, è l’occasione per salutare il pubblico del PalaCavezzo. "Voglio ringraziare la società per l’opportunità – le sue parole – e per questo traguardo della salvezza lottando tutti insieme. E vogliamo chiudere bene". Il tecnico non avrà Jezin (in Brasile) e Gargantini squalificato, in dubbio Amarante e Dudu Costa.

Coppa C2. Dopo quasi un mese di stop, torna in campo l’Emilia Futsal nei quarti di Coppa, che oggi vedono giocarsi le ultime 3 sfide dopo che la Pro Patria San Felice col 9-1 al Bertinoro ha già staccato il pass per la semifinale. I gialloneri, ottimi quinti in campionato ma fuori dai playoff per la ’forbice’ dal 2° posto, ricevono alle 16 a San Cesario il Ceisa Gatteo, mentre nelle altre due sfide si giocano Molinella-Fossolo e Erba-Ponte Rodoni. Le semifinali (accoppiamenti a sorteggio) l’11 maggio, finale il 18. Chi vince è in pole per il ripescaggio in C1.

Serie C1. Slitta (probabilmente a sabato 27) la finale playoff Sassuolo-X Martiri.

