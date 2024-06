CALCIO A CINQUE. L’Italgronda cambia: Calamai nuovo allenatore, Busato il direttore tecnico

Il nuovo corso dell’Italgronda Futsal Prato inizia con l’approdo al club di due ex giocatori che hanno fatto la storia dell’altra blasonata società della nostra città, il Prato Calcio a 5. Il presidente Gianluca Caminati ha infatti deciso di puntare sulla coppia formata da Cristian Busato e Alessandro Calamai. Il primo sarà il direttore tecnico, il secondo l’allenatore che subentra a Massimo Zudetich che aveva guidato la squadra nelle ultime due stagioni. Calamai di Zudetich è stato anche il valido vice nel campionato che si è da poco concluso con l’eliminazione nella semifinale dei playoff promozione. A lui, che del Prato Calcio a 5 è stato anche capitano, toccherà cercare di fare meglio nel campionato di serie B 2024/25. La supervisione spetterà però a Cristian Busato, due volte campione d’Italia con il Furpile Prato Calcio a 5 all’inizio degli anni Duemila e tecnico stimato, che in carriera vanta anche una promozione dalla B con il Futsal Pistoia. A lui è affidato lo sviluppo, come spiega la società, di un modello sportivo virtuoso che porti alla valorizzazione di tutti i tesserati della Italgronda Futsal Prato. La scelta della coppia pratese di lungo corso lascia intendere che il club guidato da Caminati ha intenzione di fare le cose sul serio anche nella prossima stagione e tentare di raggiungere quella serie A2 che nel campionato appena terminato è sfumata davvero per poco.

Massimiliano Martini