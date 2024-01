Calcio a cinque. Mc, altro ko in casa. Con l’Elledì è 1-5

Il PalaCavezzo resta stregato per il Modena Cavezzo, che nella prima di ritorno di A2 Elite cede nettamente 5-1 in casa anche all’Elledì Fossano quarta della classe. Primo tempo chiuso sullo 0-1 firmato da Vincenti, poi nella ripresa gli ospiti dilagano e il Modena Cavezzo, non trova le chiavi per fare male, subendo altre 4 reti: Costamahna segna subito il 2-0, in cui si fa male Pardal costretto a uscire in barella, poi accorcia Dudu Costa su tap in dopo il tiro di Gargantini ma Sandri, Costamanha e Rengifo chiudono i conti.

Le altre gare: Altovicentino-Lecco 5-7, Saints-Cdm 2-1, Mestre-Petrarca 9-7, Altamarca-Pistoia 11-0, Pordenone-Leonardo ieri sera, rip. Fenice.

Classifica. Petrarca 32, Altamarca 28, Pordenone * 25, Elledì 24, Leonardo * 23, Cdm 21, Mestre 20, Lecco 19, Fenice 17, Saints 15, Modena Cavezzo 11, Altovicentino 3, Pistoia 0.

