Calcio a cinque. Mc, col Cesena è un derby caldo. Il futsal piange Giuseppe Malaguti

Riscatto cercasi per il Modena Cavezzo, precipitato per la prima volta all’ultimo posto di Serie A2 Elite dopo il ko di Verona. I gialloblù (un punto nelle ultime 7 giornate) ospitano alle 18 il Cesena a +4 in un altro scontro salvezza. Coach Checa deve fare a meno di Ben Saad squalificato e dei soliti Vlasi e Matarese infortunati. In Serie C1 si gioca la 3^ di ritorno e la capolista Pro Patria San Felice (in vetta col Baraccaluga che gioca a Ponte Rodoni) viaggia alle 15 a Bologna (palestra Record) per sfidare il Fossolo penultimo, che però tre settimane fa nella semifinale di Coppa ha messo alle corde Salerno e compagni. Alle 15,30 il Sassuolo, sempre solitario sul fondo, sale a Palagano per ospitare il Forlì. In Serie C2 (2^ di ritorno) il ’rullo compressore’ Montale, in vetta a +8 sul Sant’Agata, va a caccia della decima vittoria su 10 gare alle 15 al PalaRoller con L’Eclisse, mentre a San Cesario si gioca il derby (14,30) fra l’Emilia quarta e il Nonantola a caccia di punti salvezza. In Serie D (2^ giornata) lo Sporting Modena terzo a -4 dalla vetta gioca sul campo della capolista Bologna, alle 18 a San Cesario c’è il derby fra Terre di Castelli e United Carpi, lunedì sera alla Saliceta (21) fra Canarini e Junior Finale.

Lutto. Il futsal modenese è in lutto per la scomparsa di Giuseppe Malaguti, storico presidente ed anima del gruppo sportivo Gianluca Montanari, una delle società storiche del calcio 5 cittadino nata nella parrocchia della Sacra Famiglia (dove ieri pomeriggio si sono svolte le esequie), che dopo tanti anni fra C1 e C2 cedette nel 2018 il titolo al Modena Calcio a 5 che poi dal 2020 è diventato Modena Cavezzo Futsal.

d.s.