Calcio a Cinque. Modena Cavezzo saluta il portiere ’totem’ Vezzani. Ora con Pardal finito ko toccherà a Corradetti

Dopo due stagioni e mezzo ricche di soddisfazioni si è chiusa l’avventura di Luca Vezzani (foto) con la maglia del Modena Cavezzo. Il guardiano classe ’96, fra i portieri top dell’ultima stagione di A2 che ha visto il salto in A2 Elite della compagine gialloblù, è sul mercato e sta sondando alcuni club per trovare una destinazione gradita. La scelta è stata presa dopo l’arrivo fra i pali del brasiliano Pardal alla corte di coach Sapinho, con Vezzani che di comune accordo col ds Fazio ha scelto di provare una nuova avventura. Per lui era la quinta stagione col club, arrivato nel 2019 in C1 dalla Reggiana, rientrato coi granata nel 2021 e poi tornato negli ultimi 3 campionati. Col suo addio si conferma più che movimentata la stagione del Modena Cavezzo fra i pali, visto che a metà novembre era stato svincolato (per motivi disciplinari) Norbert Marc Solosi (ora al Canosa), arrivato per fare il vice di Vezzani dopo gli infortuni di inizio stagione di Davide Corradetti (2003 preso dall’Ascoli) e Alessandro Sorrentino (2006 dal calcio a 11). Le tre espulsioni rimediate però da Vezzani nel girone di andata hanno portato all’arrivo a metà dicembre del brasiliano Pardal, che ha giocato le ultime 3 gare con Pagnano, Leonardo e Elledì, restando però vittima sabato scorso coi piemontesi di una brutta distorsione alla caviglia, che lo metterà fuori causa per almeno un mese. In questo lasso di tempo il Modena Cavezzo giocherà però solo 2 gare (sabato a Pistoia e poi con la Fenice), visto che in mezzo c’è la sosta del campionato e il turno di riposo, quindi la società ha deciso di non tornare per la terza volta sul mercato e punterà su Corradetti (col vice che sarà l’Under 19 Borrelli), in attesa che rientri Pardal.

d.s.