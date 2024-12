Calcio a cinque. Occhi puntati sulla coppa. Ci sono ben tre derby

Fine settimana tutto dedicato alla Coppa Velez per il futsal regionale, con il Modena Cavezzo in A2 Elite fermo per la sosta del campionato. Hanno invece già chiuso l’andata i campionati di C1, C2 e D per lasciare spazio alla coppa mista Velez, in campo oggi con i 16esimi di finale. Delle 10 modenesi al via fra le tre categorie sono rimaste in corsa in 6 (eliminate Emilia, Sporting Modena, United Carpi e I Canarini fra preliminare e primo turno), che si sfidano oggi in 3 derby (gara secca, rigori in caso di parità): nella parte alta del tabellone alle 16 a Massa Finalese si gioca Junior Finale-Nonantola e alle 15 Montale-Sassuolo, in quella bassa (con le squadre fino alla Romagna) a San Cesario alle 16 il Terre di Castelli riceve la Pro Patria San Felice. Le 16 vincenti di oggi saranno abbinate in vista degli ottavi di sabato 21. Intanto in Coppa di C2 oltre a Montale ed Emilia che avevano vinto il proprio girone va ai quarti anche il Nonantola che è una delle due migliori seconde ripescate: martedì il sorteggio, le altre sono Celtic Bhoys, Molinella, Santa Sofia, Inedit e Sp. Bagnacavallo. d.s.