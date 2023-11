Calcio a cinque - Qualificazioni Mondiali. Gli Azzurri del calcio a cinque in campo a Faenza con la Spagna

La nazionale italiana di futsal ritorna al PalaCattani e per la prima volta sarà di scena in un incontro ufficiale. Gli Azzurri disputeranno nell’impianto faentino l’ultima partita del girone di qualificazione per i Mondiali in Uzbekistan del 2024. Il match è in programma mercoledì 20 dicembre e sarà contro la Spagna, formazione che proprio con l’Italia sta lottando per il primo posto nel raggruppamento: gli Azzurri non partecipano ad un Mondiale dal 2016 quando si giocò in Colombia. Il PalaCattani ha già ospitato un match della nazionale di calcio a 5: era il novembre 2016 e l’Italia superò 3-1 la Romania in amichevole. L’Italia è attualmente al secondo posto del gruppo D con 7 punti, 3 in meno della Spagna. Al terzo posto la Slovenia a 4 e a chiudere la Repubblica Ceca con un solo punto all’attivo. Si qualifica direttamente al Mondiale la prima, mentre le migliori 4 seconde dei 5 gironi affronteranno un playoff che assegnerà gli ultimi due posti.

Luca Del Favero