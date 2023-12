Calcio a cinque. Russi, a Cartoceto spareggio salvezza Il Russi e il Buldog Lucrezia si affrontano oggi per una fetta di salvezza. Il risultato pieno è fondamentale per entrambe le squadre, dato che la penultima retrocederà direttamente e l'ultima passerà attraverso i playout. La classifica vede la Ternana in testa con 19 punti.