Calcio a cinque - Sabato contro il Real. Il Russi pronto al debutto nel Lazio

Tutto è pronto per il debutto in campionato del Russi calcio a 5, per la seconda stagione consecutiva in serie A2 e, più o meno, con gli stessi avversari di un anno fa: spariti Bologna Fc e Dozzese, promossa la Ternana, cambiato girone Reggio Emilia (ora nell’A) e History Roma (C), le cinque nuove squadre sono i marchigiani dell’Audax Sant’Angelo che giocano a Senigallia, i pisani del Pontedera, l’Imolese, i laziali del New Real Rieti e i Grifoni, umbri di Spello, vicino Perugia. In verità le altre dieci formazioni si sono già date battaglia nell’ultimo fine settimana ma il Russi ha iniziato la stagione osservando il turno di riposo e, dunque, scenderà in campo per la prima volta sabato alle 16 a Fabrica di Roma contro il Real, dominatore 7-2 nel primo turno di un avversario ostico come i Buldog Lucrezia, battuti proprio sul terreno amico. Il Russi sarà guidato ancora una volta da Simone Bottacini (foto). Risultati serie A2, girone B (1ª giornata): Buldog Lucrezia-Real Fabrica 2-7, Audax-Pontedera 7-2, New Real Rieti-Imolese 2-2, Prato-Potenza Picena 1-0, Grifoni-Grosseto 3-6. Riposa: Russi.

u.b.