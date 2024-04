Calcio a Cinque. Sassuolo e Montale, obbligo vittoria. La Pro Patria a caccia della finale

Ultima giornata in C1 (ore 15). Il Sassuolo è già terzo (+3 su X Martiri e vantaggio negli scontri diretti) e va a Colorno col Parma, a cui serve un punto per evitare i playout. I neroverdi devono vincere perché sono a -8 dal Villafontana 2° (che riceve l’Imolese, a -3 dal Parma…) ma se scivolassero a -10 teoricamente i playoff non si farebbero e sarebbero i bolognesi a fare gli spareggi nazionali. Il condizionale è d’obbligo perché il Villafontana è arrivato alle final four nazionali di Coppa Italia e sta aspettando di capire se sarà ripescato in B: fosse così sarebbe escluso dai playoff, che vedrebbero il 20 aprile la finale Sassuolo-X Martiri. Già certo dei playout il Montale che in casa col Rimini retrocesso deve vincere per provare a scavalcare l’Imolese a +1 e avere in casa il playout.

Coppa Velez. La Pro Patria San Felice (in foto il presidente Dondi e Salerno) alle 15,30 a Bagnarola di Cesenatico per la semifinale col Ceisa Gatteo, Guastalla-Forlì si gioca l’11: finale sabato 13 a San Lazzaro alle 18.

Serie A2 Elite. Nella terz’ultima giornata il Modena Cavezzo cede 4-3 a Lecco.

d.s.