Calcio a cinque serie B. Mernap, esordio amaro

Recanati Calcio a 5

6

Mernap Faenza

5

(pt 3-3)

RECANATI: Bellagamba, Morresi, Rossi, Maione, Affede, Cassisi, Taffi, Carnevali, Sbacco, Zacheo, Gonzalez, Montironi. All.: De Sousa

FAENZA: Delvecchio, Garbin, Ferrara, Lebbaraa, Kasimi, El Oirraq, Grelle, Magliocca, Di Maio, Zin Dine, Matteuzzi, Pagliai. All.: Vespignani

Reti: 3’ pt e 16’ pt Grelle, 4’ pt Gonzalez, 6’ pt e 2’ st Garbin, 15’ pt e 19’ pt Zacheo, 5’ st e 11’ st Cassisi, 12’ st Zin Dine, 14’ st Taffi.

Note. Amm.: Gonzalez, Cassisi, Taffi, Matteuzzi e Monti Esp.: 18’ st Garbin per doppia ammonizione.

Esordio amaro per la Mernap, caduta 5-6 in casa del Recanati Calcio a 5 al termine di un match in cui non sono mancate le emozioni. Dopo il primo tempo terminato 3-3, nella ripresa gli animi si scaldano. Le squadre continuano ad affrontarsi a viso aperto ed è Taffi al 14’ a segnare il gol del 6-5 poi i faentini devono fare a meno di Garbin, espulso per doppia ammonizione, ma devono recriminare per il tiro libero sbagliato da Magliocca e il palo di Matteuzzi nel finale.