Calcio a cinque serie C1. Oleodinamica Forlivese in casa con la chance di accelerare

In serie C1 oggi, nella gara valevole per la 15ª giornata, l'Oleodinamica Forlivese di mister D’Amico cerca al PalaMarabini di San Martino in Strada (inizio alle ore 15) l’intero bottino nel match contro l’Equipo Crevalcore, per consolidare la sua posizione a spese di una rivale comunque abbordabile; il tutto all’indomani dalla partenza di Francesco Vittozzi, ceduto al Bagnacavallo in C2, dopo sette stagioni con la maglia biancorossa.

Queste le altre gare: Aposa Bologna-Sassuolo, Shqiponia Guastalla-Fossolo, Pro Patria San Felice-Saturno Guastalla, DueG Parma-Ponte Rodoni e Baraccaluga Piacenza-Futsal Gatteo. La classifica: Pro Patria San Felice e Baraccaluga Piacenza 32; Futsal Gatteo 29; DueG Parma 27; Oleodinamica Forlì 20; Saturno Guastalla, Shqiponia Guastalla, Ponte Rodoni 19; Equipo Crevalcore 16; Aposa Bologna 14; Fossolo 8; Sassuolo 4.

In serie C2, nella 12ª giornata, è in calendario un incontro di cartello per il nostro calcio a cinque: oggi infatti (14.30) si disputa a Bertinoro il derby targato ‘Fo’ tra Santa Maria Nuova 1980 e Santa Sofia. La classifica: Molinella 27; Bagnacavallo 21; Sp. Valsanterno 17; Rimini 14; Santa Maria Nuova 1980 13; Young Santarcangelo 12; Santa Sofia 10; Città Rubicone 9; Inedit Cesenatico 3.

Franco Pardolesi