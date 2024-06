Calcio a cinque. Terzo posto per la ’Don Minzoni’

Si sono da poco conclusi a Salsomaggiore i campionati nazionali scolastici per scuole secondarie di primo grado di calcetto.

La squadra mista della scuola “Don Minzoni” di Ravenna, dopo aver vinto il campionato regionale, ha partecipato alla finale nazionale aggiudicandosi il terzo posto a livello nazionale. Così, in un una nota, la scuola commenta il terzo posto ottenuto, come detto, a livello italiano. Si tratta "di un risultato eccezionale! Questi ragazzi, praticando lo sport che amano, hanno la possibilità di vivere bellissime esperienze, come questa di Salsomaggiore, che contribuiscono a formarli come persone. Un evento forte, ricco, costruito all’insegna del fair play. Migliaia di ragazzi da tutta Italia si sono ritrovati a gareggiare, ad incontrarsi, a condividere le loro emozioni arricchendo il personale bagaglio umano e sportivo, in un momento agonistico che è stato un arricchimento per tutti".

All’evento, organizzato dalla FGCI - Federazione Italiana Giuoco Calcio, i ragazzi sono stati accompagnati dalle insegnanti Antonella Casadio e Arianna Andreoni che ne hanno lodato lealtà e correttezza, oltre all’impeccabile comportamento in campo (la compagine ravennate ha perso solo la semifinale, ai rigori, contro una scuola trentina).

Alle ragazze Carin Balzani, Martina Conficconi, Malak Hassan, Matilde e Martina Francini e ai ragazzi Manuel Magnosi, Damiano Vichi, Luca Marcucci, Karim Sajri e il capitano Alessandro Saccomandi sono andati i complimenti della Dirigente dell’I.C. San Biagio, Marilisa Ficara, per l’ottimo risultato raggiunto.