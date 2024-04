Calcio, a Tolentino la giornata della gratitudine. Il presidente Romagnoli ringrazia gli sponsor

A margine del derby di calcio fra Tolentino e Civitanovese, cui hanno assistito oltre un migliaio di tifosi, la metà dei quali provenienti da Civitanova, è stata organizzata dalla società cremisi la "Giornata della gratitudine". Così l’ha definita il presidente Marco Romagnoli che, assieme agli altri dirigenti, ha voluto premiare – prima del calcio d’inizio – le quattro realtà produttive del territorio che hanno legato la propria immagine alla maglia del Tolentino: la Rest Edile, le Terme Santa Lucia, la Ecosystem e l’Edilcasa Caccamo. In loro rappresentanza sono intervenuti, rispettivamente, Enrico Crucianelli, il vicesindaco Alessia Pupo, Giorgio Ciurlanti e Claudio Eustacchi, i quali hanno confermato pubblicamente – nei loro interventi – il sostegno al Club anche per la prossima stagione agonistica. È questo un punto di ripartenza fondamentale per la società che può così cominciare a programmare in anticipo il futuro. "Ringraziamo i nostri sponsor – ha detto il presidente Romagnoli – perché ci supportano ormai da diversi anni e vogliamo che il rapporto di collaborazione prosegua affinché il Tolentino possa continuare a essere un punto di riferimento per tanti ragazzi del territorio". Il vicesindaco Alessia Pupo è intervenuta in rappresentanza dell’Assm, e dunque delle Terme Santa Lucia, di cui il Comune è azionista di maggioranza. "Quelli cremisi sono i colori della città – ha spiegato – e nel nostro impegno a sostegno di tutto lo sport locale vogliamo essere anche al fianco del Tolentino come presidio di formazione per i più giovani".

m. g.