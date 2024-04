Calcio al ’Fioroni’ di Ellera. La Quarta categoria ha in testa i play-off

PERUGIA – Testa ai playoff per il campionato di Quarta categoria Figc dopo l’ultimo turno andata in scena al Comunale Fioroni di Ellera. Alla giornata ha preso parte anche il Responsabile Nazionale della Divisione Calcio Paralimpica e Sperimentale della Figc, Giovanni Sacripante. Questi i risultati: Junior Castello-Superga 48 1-12, Ellera B-Bastia 7-3, Nuova Alba-Anthropos, Civitanova Marche 2-11, Superga 48-Ellera B 8-0, Ellera A-Nuova Alba 12-0, Anthropos Civitanova Marche-Junior Castello 10-4. Da ricordare che nel recupero, disputato il sabato di Pasqua, l’Ellera A, seppure rimaneggiata, era riuscita ad imporsi per 3-2 a Civitanova Marche, grazie ad una prestazione monstre dei ragazzi biancazzurri, in particolar modo del regista Orlandi. E, a fine gara, tutti al mare. Sabato 27 aprile si svolgeranno i playoff interregionali riservati alle prime 4 squadre classificate, Ellera A, Superga 48, Anthropos Civitanova Marche e Ellera B. Le prime due classificate accederanno alle finali nazionali in programma il 18 e 19 maggio a Tirrenia. Anche Bastia, Nuova Alba e Junior Città di Castello scenderanno in campo il 27 aprile ad Ellera per determinare la classifica finale.