Calcio, al ’Viareggio’ i giovani di Casadio ko. Decisivo il confronto di domani con la Stella Rossa. Imolese, un brusco stop contro la Fiorentina

FIORENTINA 4 IMOLESE 1

FIORENTINA: Dolfi; Biagioni (32’ st Arcadipane), Turnone, Evangelista (23’ st Colaciuri), Sardilli (23’ st Kaba), Sadotti, Masoni (13’ st Bonanno), Guidorizzi, Puzzoli (32’ st Tchouameni), Pisani (13’ st Kone), Di Pierdomenico (13’ st Sturli). All. Capparella.

IMOLESE: Salgado; Serra, Perdisa, Maltoni (32’ st Marashi), Manes, Trebbi (20’ st Guidi), Giovannini (32’ st Bassi), Dragoi, Baruzzi (19’ st Cipriani), De Chiara (19’ st Cocchi), Dandini. All. Casadio.

Arbitro: Ambrosini di Carrara.

Reti: 1’ pt e 8’ pt Sardilli, 4’ pt Manes, 37’ pt Turnone, 43’ st Kaba.

Note: ammoniti Baruzzi, Masoni, Bonanno.

Primo stop per l’Imolese al Viareggio, sconfitta ieri pomeriggio al Viola Park dai padroni di casa della Fiorentina, dopo la bella e importante vittoria all’esordio contro i nigeriani del Mavlon. Gigliati avanti dopo appena un giro di lancette: Puzzoli serve Sardilli, il quale da pochi passi batte Salgado. La reazione dei rossoblù è immediata, tre minuti più tardi, infatti, Manes è abile nello sfruttare un errore avversario in ripartenza e a bucare Dolfi (1-1). Altri quattro minuti e Sardilli fa il bis, traducendo in gol l’invito in area di Evangelista.

Al 10’ Trebbi va vicino al pari, così come Manes e Maltoni poco dopo, ma Dolfi è un muro e salva i suoi, che prima dell’intervallo trovano il 3-1, grazie ad un’incornata di Turnone. Imolese sfortunata nella ripresa e colpita per la quarta volta nei pressi del novantesimo da Kaba, che chiude i conti (4-1).

Domani alle 15 a Viareggio l’ultima del girone contro i serbi della Stella Rossa: chi vince, accede alla fase successiva.

L’altra gara: Stella Rossa-Mavlon 3-2.

La classifica: Fiorentina 6; Stella Rossa e Imolese 3; Mavlon 0.

Giovanni Poggi