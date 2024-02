Calcio Allievi regionali: Maliseti ko. Torna al successo la Pontremolese con 2 gol nella ripresa

LuPo

2

Maliseti

0

LUNIGIANA PONTREMOLESE: Ghiselli, Bernieri, D’Aleo, Ferri Tommaso (82’ Ferri Enrico), Felici (76’ Lucchini), Guelfi (56’ Carnesecca), Matellini, Pezzoni, Di Santo (79’ Netipanyj), Necchi Ghiri, Mastrini (76’ Quechtati). All. Chelotti.

MALISETI SEANO: Parigi, Vitiello, Osmenaj, Aldrovandi, Ilehomor, Pitalis, Pemaj, Valli, De La Cruz, Bartolini, Cangeri. A disp.: Scano, Montecalvo, Conversano, Jaballah. All. Ruini.

Arbitro: Razvan Tedor Baranga di Carrara.

Marcatori: 61’ Di Santo, 69’ Tommaso Ferri.

Note: espulso Ilehomor.

PONTREMOLI – Gli Allievi regionali della Pontremolese tornano al successo dopo la sconfitta a Pistoia con il Capostrada. Ci mette cuore il Maliseti ma non basta. Dopo un primo tempo in cui si è vista una Pontremolese attendista, che ha sofferto il preventivato, nella ripresa i ragazzi di Giorgio Chelotti hanno giocato con più determinazione evidenziando tutta la loro freschezza. E nei momenti topici del match hanno trovato il gol del meritato vantaggio con Di Santo che concludeva in rete una azione partita dai piedi di Bernieri e proseguita da Tommaso Ferri: bravissimo il numero 9 degli azzurrini nello sfruttare al massimo l’assist e liberandosi in piena area di rigore depositava il pallone alle spalle di Parigi. Otto minuti dopo il raddoppio con una zampata di Tommaso Ferri. Sugli scudi anche Lorenzo Pezzoni (nella foto), Bernieri e Necchi Ghiri.