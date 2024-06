Calcio Allievi. Sangi, Secci nuovo mister

Alessandro Secci (nella foto) è il nuovo allenatore degli Allievi regionali del San Gimignano. Porta con sé, il tecnico, anche l’esperienza maturata nella scorsa stagione sulla panchina degli juniores nazionali del Poggibonsi. "Sono contento del percorso compiuto con i giallorossi - rivela Secci - e credo che gli esiti complessivi del 2023-2024 possano rappresentare pure uno stimolo per cercare di perfezionarmi nel ruolo. Ringrazio la società, chi ha a cuore gli juniores e i ragazzi che mi hanno seguito durante l’annata nel Poggibonsi". Ora i colori neroverdi della vicina San Gimignano: "Ho accolto con entusiasmo la proposta del sodalizio turrita - afferma Secci - e prossimamente mi metterò all’opera insieme con uno staff capace di lavorare con professionalità e, perché no, anche con felicità". All’orizzonte, per Alessandro Secci e per i suoi collaboratori, la preparazione estiva in direzione dell’impegnativo campionato degli Allievi regionali.