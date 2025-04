Simone Biagi: "Vincere i playoff è fondamentale per noi e i tifosi"

Ventotto presenze da titolare, una da subentrante, 3 gol (di cui due decisivi per i successi interni 1-0 contro Progresso e Pistoiese) e 2 assist. Il ruolino di Simone Biagi racconta di una stagione da protagonista del centrocampo. Quasi sempre utilizzato da mezzala, il ventisettenne mediano aretino è diventato uno degli alfieri dello schieramento di mister Marchionni.

Biagi, con quali motivazioni si affronta l’ultima fase della ‘regular season’? "Bisogna cercare di arrivarci al massimo della forma. Le motivazioni devono essere alte, perché, vincere i playoff, è troppo importante per noi e per i tifosi, che se lo meritano".

Aver ‘blindato’ il 2° posto in chiave playoff, può essere un vantaggio per ricaricare le pile prima di affrontare la semifinale? "Sì, sicuramente è un vantaggio, ma non possiamo rilassarci. Bisogna pensare sempre a scendere in campo per portare a casa la vittoria. D’altronde, vincere ti aiuta a lavorare sempre meglio in settimana".

Oltre al vantaggio del fattore campo dato dalla classifica, quali altri aspetti caratterizzeranno queste ultime due gare di ‘stagione regolare’? "Sarà sicuramente fondamentale vincerle entrambe per chiudere il campionato con 2 successi, così da affrontare i playoff con 2 risultati su 3, cercando di chiudere la partita nei 90 minuti".

La sfida di domenica al Benelli contro il Lentigione, potrebbe essere un antipasto di playoff? Come andrà affrontata? "Con tanta tranquillità e serenità. Dovremo cercare di capire quali sono i loro punti deboli. Comunque vada, se poi sarà o meno il Lentigione il nostro avversario, la nostra mentalità non dovrà cambiare".

La delusione per aver fallito la promozione diretta, in che modo potrebbe diventare la spinta per vincere i playoff? "C’è stata effettivamente delusione, ma non parlerei di fallimento. Personalmente non posso che ringraziare tutti i miei compagni di squadra per quest’annata. Abbiamo fatto veramente un grande campionato; nessuno si è mai tirato indietro. Sembrano tutte cose scontate, ma vi posso assicurare che non lo sono. Quello che bisogna fare, sono i complimenti al Forlì per il grande percorso che hanno fatto. Noi ci meritiamo la serie C per questo bisogna vincere i playoff".

Cosa serve di diverso o di più nei playoff, vista anche l’esperienza del 2019 con la maglia del Montevarchi? "Ogni annata è diversa. Col Montevarchi arrivai primo, facendo un grande percorso come quello di quest’anno. Per i playoff bisogna fare semplicemente le cose che abbiamo fatto fino ad ora, dato che le statistiche e i risultati parlano per noi".

Roberto Romin