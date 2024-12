Calcio allievi under 17. ’Memorial Bosi’, scattano le fasi finali

Si conclude domani la terza edizione del ‘Memorial Francesco Bosi’, quadrangolare Allievi Under 17. I risultati delle semifinali: Rappresentativa Toscana-Affrico 4-1; Cattolica Virtus-Lastrigiana 2-2 vince ai rigori la Lastrigiana. Le finali sono in programma domani pomeriggio, con inizio alle 14,30, al Centro Tecnico Federale di Coverciano e si giocherà contemporaneamente su due campi. Per il terzo posto Affrico-Cattolica Virtus, mentre per l’aggiudicazione del trofeo si sfideranno Rappresentativa Toscana-Lastrigiana. Al termine delle gare si svolgerà alle 17,30, nell’Aula Magna di Coverciano, la premiazioni. Verrà anche consegnato un premio alla memoria di Roberto Nutini, per tanti anni presidente del San Giusto Le Bagnese e recentemente scomparso. Da ricordare il riconoscimento alla memoria di Alberto Bechelli che andrà al miglior portiere del torneo, e altre attestazioni di merito sono decise dal Comitato organizzatore.

F. Que.