Calcio amatoriale. Campionato del Csi di Faenza. Primi bilanci dopo il giro di boa

Il 62° Campionato amatori di Calcio del Csi di Faenza è arrivato al termine del girone d’andata. Il campionato dilettanti ha già dunque messo in archivio undici giornate della stagione regolare. Ora il torneo si fermerà per la pausa invernale e ripartirà a fine gennaio 2024. Questi i risultati delle ultime gare del 2023 , e le graduatorie aggiornate. Girone A: S. Andrea – Aula 21 5 a 2, Cucine Briganti – S. Sebastiano 2 a 3, Real Liverani – Vis in Fide Tredozio 5 a 2, Scs Agostino – Cimatti Pieve Cesato 2 a 6, Atletico Marzeno – Faenza United 3 a 2. Girone B: Lectron S. Lorenzo – San Sebastiano 2 – 3, Real Mamante – Speed Queen 2 a 2, La Pavona S. Lucia – Fognano 0 a 3, San Severo – Fossolo 0 a 1, Basiago – Gioelleria Donati 2 a 1, Mens Sana Errano – Vita 1907 Granarolo 4 a 2. Classifica Girone A: Cucine Briganti Borgo Durbecco, S. Andrea e Atletico Marzeno 20, Real Liverani e Faenza United 19, Aula 21 16, Cimatti Pieve Cesato 15, Pieve Corleto 12, San Sebastiano Next Gen 9, Scs Agostino 4, Vis In Fide Tredozio 0. Classifica Girone B: Fossolo 28, Speed Queen 26, S. Sebastiano e Real Mamante 20, Mens Sana Errano 19, Vita 1907 Granarolo 18, Fognano 15, S. Severo 14, Basiago 13, Lectron S. Lorenzo 9, La Pavona S. Lucia 7, Gioelleria Donati 0.

Gabriele Garavini