Calcio: analisi delle prestazioni dei giocatori in una partita deludente

TANTALOCCHI 5. Sui gol non commette errori, ma nemmeno sfodera interventi decisivi per evitarli.

GAGLIARDI 5. Non riesce a contenere l’urto degli avversari. Si fa saltare troppo spesso. AMBROSINI (1’ st) 5. Gioca la ripresa ma non può combinare granché.

PRETATO 5,5. Mezzo voto in più per il suo terzo centro personale. MAGGINI (32’ st). sv. Entra per rilevare Pretato che era stato ammonito.

MARTINELLI 5. Naufraga con tutto il reparto arretrato.

SALA (10’ st) 4,5. Perde due palloni: il primo costa il quarto gol, il secondo un rigore (per fortuna sbagliato).

PERRETTA 5,5. E’ difficile anche per lui salvarsi in un pomeriggio così.

GUIDI 5,5. Comincia da mediano, finisce da difensore per necessità.

LADINETTI 5. Non si accende mai e invece il Pontedera ha bisogno dei suoi lampi. Impalpabile.

CERRETTI 5. Parte propositivo, poi cala col passare dei minuti.

PIETRA 5. Stavolta entra poco nel vivo dell’azione.

CORONA (1’ st) 5,5. Sfortunato, nel finale colpisce la traversa.

IANESI 5. L’1-0 locale nasce da un suo ingenuo errore in disimpegno. Suo invece l’angolo del 3-1 granata.

ITALENG 5. Corre, ma spesso gli tocca farlo a vuoto e non riesce ad incidere.

All. MENICHINI 5. Presenta una squadra stranamente impacciata, quasi impaurita. Prova a rimediare nella ripresa, ma è tutto inutile. Un pericoloso passo indietro.

s.l.