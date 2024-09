Calcio. Arbitri in ritiro a Sefro. Giorni di duro lavoro

Gli arbitri di calcio della sezione Aia di Macerata hanno trascorso a Sefro quattro giorni dedicati alla preparazione atletica e alle riunioni tecniche, facendo anche il percorso delle acque a Pieve Torina. Hanno diretto gli allenamenti il preparatore Giuliano Compagnucci e il referente sezionale Emanuele Bracaccini. Presenti al raduno Katia Senesi, componente del comitato nazionale Aia, Riccardo Piccioni e Henry Gullini rispettivamente presidente e membro del Cra Marche con Giacomo Del Bianco e Leonardo Puliti del settore tecnico, Guido Andrenelli delegato provinciale della Federcalcio.

Durante gli incontri è stato rilevato che la sezione maceratese ha 290 associati (è il numero più alto nella sua storia e fra le sette delle Marche) e che evidenzia, nel contesto dell’organico, arbitri in tutte le categorie nazionali: Juan Luca Sacchi, Marco Monaldi, Gabriele Sacchi, Filippo Pazzarelli, Leonardo Salvatori, Andrea Barbatelli, Alessandro Bini, Luca Pasqualini, Laura Mancini. In serie C e D, gli assistenti sono Emanuele Bracaccini, Daljit Singh, Laura Gasparini, Alessandro Bara, Alessandro Pascoli, gli osservatori Roberto Fornaro, Marco Malatesta, Leonardo Puliti e Marco Ballini.

Numerosi risutlano anche i giovani promettenti a livello regionale e sezionale, per divenire arbitri, assistenti e osservatori. Inoltre per domenica 15 settembre, all’Hotel Grassetti di Corridonia è in calendario il raduno degli arbitri del settore giovanile, di Seconda e Terza categoria. In ottobre inizierà un corso per arbitri, infine entro l’anno è in programma la seconda edizione del "Premio Mauriio Mattei".

Gianfilippo Centanni