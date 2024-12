Calcio Campionato d’Eccellenza. Massese sfortunata. Si ferma Cecilia. Problemi muscolari

Tegola dell’ultima ora per la Massese che ha perso Tommaso Cecilia per un infortunio in allenamento di cui è da valutare la gravità. La speranza è che si tratti di un problema muscolare di poco conto che possa farlo tornare disponibile dopo la sosta. Per domani c’è naturalmente curiosità riguarda all’ultimo arrivato Yari Ferrara che partirà dalla panchina.

"E’ il giocatore polivalente che stavamo cercando – ha spiegato mister Pisciotta (nella foto) –. Può fare tre ruoli: punta centrale, seconda punta ed esterno. E’ un giocatore di gamba che attacca bene gli spazi; è molto veloce ma allo stesso tempo abbastanza fisico e sa saltare bene di testa. Ha grandissima voglia di sfruttare l’occasione che gli stiamo dando ed ha voluto fortemente la Massese. E’ normale che dovrà entrare gradualmente all’interno di una squadra già rodata. Noi a livello tattico giochiamo tantissimo tra le linee e ci mancava il giocatore che va ad attaccare la profondità".

Rispetto al match di domenica il tecnico bianconero non si aspetta un Certaldo sulla difensiva. "Non penso ad una partita “sporca“. Loro giocano in casa e vengono da tre vittorie consecutive. Sono usciti dalla zona playout e sono convinto che se la giocheranno a viso aperto, come faremo noi. Penso che verrà fuori una gara combattuta e che alla fine la vincerà chi avrà più qualità".

Gianluca Bondielli