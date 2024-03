Calcio: campionato juniores. La Pontremolese si illude ma conquista un ottimo punto sul campo del Massarosa

MASSAROSA

1

PONTREMOLESE

1

MASSAROSA: Benedetti, Galarza, Cappè, Giunta E., Ciltan, Giunta G., Tripiciano, Cotza, Martinelli, Lazzarini, Bertagna. All. Maiolani.

PONTREMOLESE: Beghini, Antolini, Bortolasi, Lazzeroni, Arrighi, Domenichini, Novoa (46’ Gaddari), Santoni, Ghiselli, Agolli, Iaropoli (46’ Mascia). All. Giovannoni-Ferrara.

Arbitro: Papini di Carrara.

Marcatori: 74’ Antolini (P), 78’ Cappè (M).

Note: espulsi Cappè (M) al 81’ e Ciltan (M) al 91’ per doppia ammonizione.

MASSAROSA – Match vibrante e intenso quello disputato al ’Vignali’ a Torre del Lago fra due compagini juniores che hanno dimostrato di valere l’ottima posizione di classifica. I biancorossi di casa hanno avuto il predominio all’inizio del primo tempo, con alcune ottime occasioni non sfruttate, mentre i lunigianesi diretti da Giovannoni-Ferrara hanno faticato più del previsto a entrare in partita evidenziando di soffrire e non poco la fisicità di una squadra compatta ed esperta per la categoria. Nella seconda frazione la Pontremolese è stata diversa e più decisa, arrembante con Arrighi e Ghiselli che sono andati vicini a sbloccare il risultato. Era il preludio del gol che arrivava al minuto 74 con un bel contropiede finalizzato da Antolini in percussione offensiva. La rete però ha avuto il potere di spegnere l’interruttore dei pontremolesi, che hanno subito il pareggio e rischiato anche lo svantaggio, con il palo colpito dallo scatenato Cappè, che pochi minuti è stato espulso per doppia ammonizione. Finale con le due squadre che tentano di superarsi ma gara che termina sul pareggio. Un punto importante per i sogni della Juniores della Pontremolese che viaggia con due partite in meno rispetto a Massese e Viareggio.