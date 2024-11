CALCIO. Colli, Albianese e Mamas impegnate negli anticipi

Per uno scherzo del calendario Casarza Ligure e Colli si incontrano in campionato a soli tre giorni dalla sfida di Coppa Liguria (finita 7-1 per i genovesi) nell’anticipo di Prima categoria in programma oggi alle 15 a Casarza Ligure (arbitra Schenone di Genova). Un anticipo anche in Seconda categoria: Albianese-Mamas Giovani si gioca oggi alle 15 al ’Molinazzi’ di Albiano, arbitra Di Brango di Spezia.

JUNIORES NAZIONALI

Dopo il turno di riposo, la Fezzanese torna in campo oggi alle 14.30 in trasferta sul campo del Ghiviborgo con la ferma intenzione di vincere e conservare il primato in classifica (arbitra Fatticcioni di Carrara). Il team di casa è penultimo in classifica con la peggiore difesa del girone avendo subito ben 43 gol, un match quindi alla portata della squadra di Giulio Ponte. Le altre partite della giornata sono: Livorno-Pontedera, Pistoiese-Figline, Prato-Grosseto, Seravezza Pozzi-Tau Altopascio, Tuttocuoio-Follonica Gavorrano, riposa lo Zenith Prato.

Paolo Gaeta