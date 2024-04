Calcio, Coppa di Seconda. Mirandolese show, Bazzanese ko. L’ultimo scoglio è il Busseto

MIRANDOLESE

5

BAZZANESE

0

MIRANDOLESE: Gallerani, Chiaramonte (81’ Kasapi), Brondolin (66’ Errico F.), Cafiero, Davo, Muracchini, Cavicchioli (78’ De Marino), Bianchi (71’ Errico T.), Stabile (74’ Merighi), De Martino, Ambrogi. A disp.: Soffritti, Russo, Bottecchi, D’Onghia. All. Bonissome

BAZZANESE: Castello, Morisi, Ciancimino, Tatani (49’ pt Fantuzzi), Armanu, Rovelli (58’ Brugaletta), Shehu, Fragomeni, Vernia, Monnolo, Biagini (66’ Garagnani). A disp.: Campa, Zanetti, Morselli, Degli Esposti, Bavieri, Alcani. All.: Pappalardo

Arbitro: Romini di Ravenna

Reti: 50’pt Bianchi, 47’ (rig.) e 64’ Stabile, 55’ e 93’ De Martino Note: ammoniti Stabile, Rovelli

È Mirandolese show nella semifinale regionale di Coppa di Seconda, con la squadra di Bonissone che travolge 5-0 la Bazzanese e si guadagna la finale di giovedì 25 contro i ducali del Busseto (giustizieri della Fortitudo nei quarti) che hanno battuto 2-0 i romagnoli della Riolese. Sullo 0-0 brutto infortunio per l’attaccante bazzanese Tatani, in uno scontro di gioco fortuito con Stabile, necessario l’intervento dell’ambulanza e partita sospesa per diversi minuti. Così al 5’ di recupero del primo tempo su una punizione è Bianchi a colpire sotto porta, complice una deviazione. Al 47’ atterrato Stabile in area che dal dischetto fa 2-0 con uno scavetto. Al 55’ De Martino stoppa, dribbla due giocatori, ed in diagonale fulmina Castello. Al 64’ lob di De Martino, Castello smanaccia, Stabile fa 4-0. Al 93’ De Martino dribbla il portiere e sigla il 5-0.