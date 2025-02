Calcio Coppa di Terza. Chianciano gode. Castellina battuto dal dischetto

V. CHIANCIANO

CASTELLINA S.

CHIANCIANO – La Virtus Chianciano ottiene il passaporto per la finale di Coppa di Terza categoria. Reti inviolate al 90’ con occasioni su entrambi i fronti: il Castellina Scalo colpisce una traversa, i padroni di casa del presidente Marco Virgini mettono a bilancio due pali. Un incontro comunque combattuto fino al termine, grazie alle prestazioni delle due contendenti sul rettangolo entrambe meritevoli della qualificazione a conti fatti. Una Virtus Chianciano molto compatta trova sul suo cammino un coriaceo Castellina Scalo, capace di mantenere l’equilibrio fino al triplice fischio arbitrale. Poi la lotteria dal dischetto. La Virtus Chianciano risulta a conti fatti più precisa nelle esecuzioni e conquista così la finale provinciale di Coppa di Terza. Ora l’attesa per la sfida con il Buonconvento, appuntamento determinante per l’assegnazione dell’ambito trofeo.