Rimini alla conquista di Pesaro. Al ’Benelli’ vent’anni senza vincere

Sarà la 31esima volta sabato per il Rimini sul campo della Vis Pesaro. E anche questa volta saranno novanta minuti tutti da vivere. Per i biancorossi romagnoli un grande antipasto in vista del cenone di Capodanno. Quello che attende la squadra di Buscè martedì della prossima settimana: la finale di ritorno di Coppa Italia con la Giana Erminio. Ma quello con Pesaro è vissuto in Piazzale del Popolo come se fosse un derby. E allora nessuno vorrà risparmiarsi troppo, anche se Buscè ci proverà a far riposare qualcuno.

Dicevamo dei precedenti. Una marea che ha portato tutto il bottino nelle tasche del Rimini soltanto 5 volte. L’ultima esattamente 20 anni fa. Era il 6 aprile del 2005 quando Ricchiuti e Floccari, in serie C1, gelarono il ’Benelli’, dopo il gol iniziale della Vis firmato da Parente su rigore. Dopo quella gara solo pareggi tra le due vicine di casa. Un match finito senza gol nella stagione 2018-2019 (0-0), Stesso risultato nella stagione 2022-2023 e un 1-1 lo scorso anno con il botta e risposta tra Nina e Morra. Nella lista manca un appuntamento, quello del 2020 quando al ’Benelli’ il Rimini non ci arrivò con il campionato chiuso in anticipo a causa del Covid.

In fin dei conti, lo dice la storia, a fare la voce grossa nelle gare tra Vis e Rimini nelle Marche sono stati la maggior parte delle volte i pareggi (13). Ma Pesaro ha anche spesso cantato vittoria (12 volte). Facendo la parte del leone in zona gol con 25 reti segnate, contro le 13 dei romagnoli. Insomma, i numeri dicono Vis Pesaro e in questa stagione anche la classifica dice che la squadra di Stellone se la passa meglio. Con dieci punti in più rispetto ai biancorossi di Buscè (otto se si toglie al Rimini quel fastidioso -2 in classifica). Quinto posto per la Vis con la possibilità di migliorarlo da qui alla fine del campionato considerando che Pescara e Torres, che precedono i marchigiani in classifica, non sono distanti anni luce. E questo, in chiave playoff, potrebbe avere il proprio peso. Playoff ai quali il Rimini continua, per forza di cose, a volersi tenere stretto in campionato. Perché c’è una finale di ritorno di Coppa Italia ancora tutta da giocare e il Rimini non può correre il rischio.