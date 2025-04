Calcio dilettanti: il giudice sportivo. Zanichelli paga con 4 giornate le offese all’arbitro

Le decisioni del giudice sportivo.

In Eccellenza resterà fermo un turno mister Umberto Sarnelli (Vianese). Una gara a Barbetta (Brescello Piccardo) e Pipoli (Correggese).

In Promozione una giornata ad Amoah (Bagnolese), Boschetti (Riese).

In Prima categoria una settimana di stop a mister Diego Canova (Guastalla) per comportamento non regolamentare. Quattro gare all’attaccante Alessandro Zanichelli (Povigliese) per aver rivolto al direttore di gara espressioni ingiuriose. Una giornata di stop a Bezzecchi (Boca Barco), Perla (Boca Barco), Santagiuliana (Guastalla), Pedrazzoli (Virtus Correggio).

In Seconda categoria un turno di stop per gli allenatori Alessandro Tinazzo (Reggiolo) e Paolo Pagliani (Virtus Bagnolo). Una giornata a Caiti (Boiardo Maer), Notari (Borzanese), Ruffaldi (Cerredolese), Pluchino (Montecavolo), Notari (Rubiera), Amadei (San Prospero Correggio), Semeraro (United Albinea), Po (Virtus Mandrio).

In Terza categoria una gara a Sendrea (Felina), Bianchi (Gatta), Valestri (Invicta Gavasseto) e Gulisano (Plaza Montecchio).

Foto: il difensore Ivan Santagiuliana del Guastalla, squalificato per una giornata