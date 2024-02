Calcio Coppa di Terza. Il Monticchiello regola il Petroio e centra la finale

MONTICCHIELLO

2

PETROIO

0

PIENZA – Il Monticchiello conquista l’accesso alla finale della Coppa Provinciale di terza categoria al termine di una partita dominata per lunghi tratti. Già al 12’ i bianconeri sono in vantaggio: cross di Tahiri per Pacenti che arresta la palla e fa partire un preciso diagonale che finisce in rete. Altre due belle occasioni per il Monticchiello con Agnoletti al 26’ e con Tahiri al 33’. Ad inizio ripresa viene fuori il Petroio che si rende pericoloso con una bella incursione di Lorenzini parata da Allegri e con una rete annullata per fuorigioco al 65’. Al 71’ i blucerchiati restano in dieci per un "rosso" e nel finale il Monticchiello prima raddoppia con Tahiri all’80’ e poi sfiora il gol con Cesaroni al 91’.

Nei prossimi giorni saranno stabilite la data e la sede in cui si disputerà la finale tra Campiglia e Monticchiello.

GS