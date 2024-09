Calcio. Coppa, finisce subito il cammino del Tuttocuoio

SASSO MARCONI

6

TUTTOCUOIO

5

d.c.r. (1-1 al 90’)

SASSO MARCONI: Celeste, Barattini (17’ st Armaroli), Montanaro, Geroni (34’ st Bonfiglioli), Marcaletti, Tarozzi, Jassey (45’ st Pirazzoli), Pampaloni, Michael (28’ st Lisanti), Galassi, Deme Serigne (34’ st Mancini). All: Pedrelli.

TUTTOCUOIO: Carcani, Gianneschi, Lorenzini, Bardini (42’ st Contipelli), Moretti, Salto Lomba, Sottile (17’ st Pisco), Corigliano F. (14’ st Centonze), Di Natale (17’ st Ciotola), Moras, Benericetti (30’ st Princiotta). All: Firicano.

Arbitro: Barbatelli di Macerata.

Reti: 30’ pt Di Natale (T), 42’ pt Pampaloni (S).

Note: sequenza rigori: Mancini (S) gol, Moras (T) gol, Marcaletti (S) gol, Centonze (T) gol, Armaroli (S) gol, Ciotola (T) sbagliato, Pirazzoli (S) sbagliato, Princiotta (T) gol, Pampaloni (S) gol, Salto (T) gol, Galassi (S) sbagliato, Pisco (T) sbagliato, Lisanti (S) gol, Lorenzini (T) sbagliato.

Si è fermato subito il cammino del Tuttocuoio in Coppa Italia di Serie D. La squadra allenata da Firicano è stata infatti estromessa dal Sasso Marconi nella sfida secca del primo turno preliminare, anche se per decidere l’esito tra le due squadre, che si ritroveranno da avversarie anche in campionato, ci sono voluti i calci di rigore ad oltranza per decretare il 6-5 finale. I 90’ regolamentari (non sono previsti i tempi supplementari) si erano conclusi sull’1-1 ed a scattare per primi in avanti erano stati proprio i neroverdi pontaegolesi con Di Natale, figlio d’arte, allo scoccare della mezzora di gioco. Un vantaggio che tuttavia non è arrivato al tè, visto che 3’ prima del riposo i padroni di casa sono riusciti ad agguantare il pari con una conclusione di Pampaloni.

Nella ripresa il risultato non è mutato nonostante i vari tentativi e così è stato necessario ricorrere ai rigori. La prima serie di cinque ha visto un errore per parte (Ciotola per il Tuttocuoio) e quindi si è andati ai tiri ad oltranza dove si è rivelato decisivo lo sbaglio di Lorenzini.